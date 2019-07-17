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نهاية مأساوية لأسرة سعودية في جورجيا وسفارة المملكة تتدخل

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نهاية مأساوية لأسرة سعودية في جورجيا وسفارة المملكة تتدخل

نهاية مأساوية لأسرة سعودية في جورجيا وسفارة المملكة تتدخل
http://almnatiq.net/?p=752042
المناطق_الرياض

لقي مواطن سعودي وزوجته وطفلهما مصرعهما، فيما أُصيبت طفلتهما بإصابات خطيرة، في حادث تصادم بدولة جورجيا.
وتفصيلا وقع حادث عبارة عن تصادم لمجموعة من المركبات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية وذلك على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي في جورجيا وخلّف الحادث 16 إصابة. فيما لقي المواطن السعودي وزوجته وطفلهما مصرعهما.
وترقد الطفلة المصابة، وعمرها 5 سنوات، في العناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي ، فيما يتوقع أن يتم إخلاؤها طبيًّا للمملكة. في حين كان ينتظر عودتهم الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، الذي تركوه عند أسرتهم في السعودية.
وحسب إحدى الصحف بجورجيا فأن شقيق المواطن المتوفى بالحادث كان قد وصل جورجيا لإنهاء إجراءات تسلُّم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، كذلك العمل على نقل الطفلة المنومة بالمستشفى بعد التنسيق مع سفارة السعودية بجورجيا.
ومن جانبه يتابع عبدالله المطيري، سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا، الحادث، وتحديدًا الوفيات التي نتجت منه؛ باعتبارهم مواطنين سعوديين، وإنهاء إجراءات تسلُّم الجثامين الثلاث، ونقلها للمملكة.

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