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وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=752057
المناطق_الرياض

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين من الرجال والنساء الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية.

وبحسب التفاصيل فإن من متطلبات التقديم أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة وإنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

أن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم من خلال بوابة جدارة اعتباراً من 1440/11/18هـ ولمدة 5 أيام .

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