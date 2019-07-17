“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

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قالت وزارة العدل إنه في حال طلب إجراء عقد نكاح لمن يقل عمره عن 18 عاما، فإنه يتم التحقق من عدة أمور لإتمامه.

وأضاف حساب «التواصل العدلي» على موقع «تويتر»، التابع لوزارة العدل، أنه لا يتم عقد نكاح من يقل عمره عن 18 عاما حتى يتم التحقق من أن الزواج لن يلحق ضرراً، ويحقق المصالح الفضلى بناء على لائحة نظام حماية الطفل.