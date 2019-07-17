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“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما
http://almnatiq.net/?p=752059
المناطق_الرياض

قالت وزارة العدل إنه في حال طلب إجراء عقد نكاح لمن يقل عمره عن 18 عاما، فإنه يتم التحقق من عدة أمور لإتمامه.
وأضاف حساب «التواصل العدلي» على موقع «تويتر»، التابع لوزارة العدل، أنه لا يتم عقد نكاح من يقل عمره عن 18 عاما حتى يتم التحقق من أن الزواج لن يلحق ضرراً، ويحقق المصالح الفضلى بناء على لائحة نظام حماية الطفل.

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