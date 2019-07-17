“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”

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استضاف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس الأحد في مقره بمدينة الرياض، مختصين في الشأن التقني والرقمي، للحديث حول مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي.

واتفق المشاركون في الديوانية الشهرية، على أهمية إدراك طبيعة الوظائف في المستقبل، مؤكدين أهمية تأهيل الكوادر الوطنية بصورة مناسبة لمواكبة المستجدات في سوق العمل.

وأشاروا إلى الضرورة بمكان تحقيق متطلبات الوظائف المستحدثة للراغبين في الحصول على فرص عمل في سوق عمل ذات ارتباط متعاظم بالتكنولوجيا.

وأكد المهندس فيصل الخالدي مختص في التحول الرقمي، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فرضها التطور التقني، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تسعى لمساعدة الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تنفيذ استراتيجياتها للتحول الرقمي وتطوير أدوات التنفيذ، متوقعا أن تشهد السنوات القادمة إقبالًا على الوظائف المرتبطة بالتحول الرقمي، مثل محلل البيانات.

من جهته، أشار المهندس وائل كابلي مستشار تقني، إلى دراسة حديثة، تؤكد أن 50% من الموظفين يدركون أنه سيطرأ تغيير على وظائفهم في الخمس سنوات القادمة، بينما لم يلحظ 30 % تغييراً على وظائفهم، في حين لا يعلم 20% هل سيحدث تغيير أم لا، مضيفاً أن الدراسات تشير إلى أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2020 ستختفي 35% من الوظائف أو يتغير الوصف الوظيفي لها.

ولفت إلى أن أغلب التطبيقات الذكية تركز على الوظائف التي تحتاج إلى مهارات بسيطة مثل تطبيقات طلب سيارات الأجرة وتوصيل الأطعمة، مشيراً إلى التطبيقات الذكية المتخصصة تساعد الجهات على معالجة المشاكل الصغيرة والتفرغ لمهام أكبر وتقديم خدمات جديدة.

وفي الوقت ذاته، استبعد الأستاذ وليد الحميد مستثمر ورئيس تنفيذي، اندثار الوظائف كلية من سوق العمل، مستدركاً إلى القول أنه “لا يوجد وظائف ستنتهي من سوق العمل، لكنه ستتغير المهارات العملية لها”.

وحث المسؤولين على مراجعة وتطوير التخصصات العلمية والتدريبية لمواكبة التطور التقني والمهني والتحول الرقمي، مؤكداً أن التحول الرقمي ساهم بصورة كبيرة للغاية في تطوير أدوات مراقبة أداء الأعمال وتنظيم العمل الداخلي وتعظيم الأرباح.