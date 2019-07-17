شطب سندات ل”ماجد الفطيم” من “ناسداك دبي”

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن شطب السندات متوسطة الأجل الصادرة من شركة ماجد الفطيم العالمية للأوراق المالية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

وشطب تلك السندات تم من قائمة الأوراق المالية المدرجة في بورصة “ناسداك دبي”، اعتباراً من تاريخ الأمس، 16 يوليو، 2019، وذلك بعد سداد قيمة الصكوك بالكامل وبصفة نهائية في تاريخ 5 يوليو 2019

ونُشِرَ الإعلان عبر الموقع الإلكتروني لبورصة “ناسداك دبي”، التي بدورها نشرت بياناً للسوق تؤكد فيه بدء سريان الشطب بشأن السندات المذكورة

وسلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة تنظيمية مستقلة تقدم خدمات إضافية من خلال مركز دبي المالي العالمي، وتهدف إلى إنشاء قاعدة خدمات مالية للمنطقة الحرة الخاصة بإمارة دبي

وتتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من الهيئات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي التقييد والامتثال بالأحكام والقوانين التنظيمية التي من شأنها أن تنعكس على صناعة الخدمات المالية، والانصياع إلى المعايير اللازمة للعمل داخل هذا المركز

وتعد ناسداك دبي، التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا

وتستقبل المصدرين، سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليار دولار من خلال ثمانية إصدارات