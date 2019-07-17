حياكم للخدمات المساندة الأرضية ترحب بإنضمام الشركات الجديدة

المناطق_عادل الزهراني

رحبت شركة حياكم للخدمات المساندة الأرضية بإنظمام كلا من شركة منى للعمرة المملوكة لشركة منى العقارية (( والتي يمتلك فيها صندوق التقاعد 50% من أسهمها، و تمتلك التأمينات الإجتماعية 50 % من أسهمها ))، و يمثلها في هذه الاتفاقية العضو المنتدب للشركة ، و مدير عام شركة العمرة ، الاستاذ / عبدالله اليامي وكذلك شركة ((Arabian Sky )) للطيران ، وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لنقل الحجاج و المعتمرين، و تتواجد مقراتها في كلا من جدة و المدينة المنورة، و يمثلها في هذه الاتفاقية، المدير العام الكابتن طيار متقاعد / يوسف الجهني.

وأوضحت شركة حياكم بأنها تفخر بإنضمام الشركتين إلى مجموعة المؤسسين، فإنها تتعهد لجميع شركائها بموسم حافل بالإنجازات بإذن الله، وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما تَعِد جميع مُلاكِها، و شُركائها، بالعديد من المفاجآت السعيدة، في القريب العاجل.