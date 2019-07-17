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رسمياً: علي الحبسي يعلن رحيله عن الهلال السعودي

رسمياً: علي الحبسي يعلن رحيله عن الهلال السعودي
http://almnatiq.net/?p=752095
المناطق_الرياض

أعلن العماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي، اليوم، الأربعاء، رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون تحديد الوجهة المقبلة له في الملاعب

وظهر الحارس المخضرم صاحب الـ37 عاما في مقطع فيديو نُشر على تويتر ، بصحبة محمد الشلهوب، نجم الهلال، ليعلن رحيله، ويودع جماهير الفريق الأزرق

وأعرب الحبسي سعدت لقضاء عامين مع الهلال، أشكر الجماهير التي ستظل في قلبي

من جانبها، ودعت الجماهير الهلالية الحارس العماني بـ اطلاق  هاشتاج عبر تويتر بعنوان شكرا علي الحبسي ، تعبيرا عن حبهم له

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