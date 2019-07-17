احدث الأخبار

وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع
أبرز المواد
 قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان
أبرز المواد
 دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”
أبرز المواد
 وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال
أبرز المواد
 وكيل امارة الباحة المكلف يرعى سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث
أبرز المواد
 غرفة القصيم تنفذ ورشة عمل التأشيرات المؤقتة للقطاع الزراعي والتمور
منطقة تبوك
 «نيوم» تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 رسمياً: علي الحبسي يعلن رحيله عن الهلال السعودي
أبرز المواد
 الحوثيون يعيدون اتفاق السويد إلى نقطة الصفر
أبرز المواد
 انقلاب حراري خلال الـ72 ساعة القادمة بالمملكة.. وكراني يكشف التفاصيل!
أبرز المواد
 الصحة تجري 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الكويت.. الحكم بإعدام كويتي قتل صديقه السعودي ورمى جثته في منطقة صحراوية
أبرز المواد
وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع

وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع

أبرز المواد
قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان

قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان

أبرز المواد
دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”

أبرز المواد
وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال

وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال

أبرز المواد

وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال

وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال
http://almnatiq.net/?p=752098
المناطق_واس

نوّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بالدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشار معاليه إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض، مؤكدًا على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام مستشهدًا بقوله تعالى (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).

وشدد وزير الحج والعمرة على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.

روابط ذات صلة

وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع

وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع
قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان

قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان
دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*