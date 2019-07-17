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«نيوم» تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=752105
المناطق - تبوك
أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين.
ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءاً من مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم اتجاه المجتمع المحلي.
وسيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سيتم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التخصصات التالية: السياحة، الضيافة، والأثار والتراث.
وتعكس هذه التخصصات احتياجات المشروع في المرحلة الأولى على أن يتم إضافة العديد من التخصصات في مجالات أخرى متعددة في المراحل القادمة مع تطور احتياجات وسير العمل في المشروع.
وسيستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه ثم سيتم الإعلان عن الطلبة والطالبات الذين سينضمون إلى البرنامج، وسيكون بمقدور الراغبين في الانضمام إلى البرنامج ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 يوليو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://neom.ut.edu.sa/neomscholarship19/index.aspx، حيث يحتوي الموقع على كل التفاصيل والشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج.

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