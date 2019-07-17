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غرفة القصيم تنفذ ورشة عمل التأشيرات المؤقتة للقطاع الزراعي والتمور

غرفة القصيم تنفذ ورشة عمل التأشيرات المؤقتة للقطاع الزراعي والتمور
http://almnatiq.net/?p=752108
المناطق_ بريدة

نفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة الزراعة والتمور وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تعريفية عن (التأشيرات المؤقتة) مساء الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440هـ في مقر الغرفة الرئيس ببريدة.

افتتح الورشة أمين عام الغرفة الأستاذ: محمد الحنايا وأكد على أهمية الحدث ويأتي تنظيمه في إطار التكامل والتناغم بين القطاعين الخاص والحكومي ومواكبة للتطلعات المنشودة.

فيما أوضح رئيس لجنة الزراعة والتمور الأستاذ: صالح القصير أن اللجنة تسعى وبكل جهد لإيجاد حلول مناسبة للمزارعين وذوي الاهتمام وإيضاحها أمام المسؤولين للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الجميع.

مبيناً مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة في وزارة العمل الأستاذ: راشد العتيبي أن نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة وقابل للتطوير والإضافة ومشيراً إلى أن مدة الإقامة 6 شهور وأن التأشيرة غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة دائمة وبرسوم 2000 ريال وموضحاً أن المستفيدين من التأشيرات الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية وجميع ذو العلاقة في العمل الموسمي.

وذكر العتيبي أن تنويع جنسيات العمالة في التأشيرات صادر بمرسوم مجلس الوزراء بوجوب تنويع الجنسيات في حال زيادة التأشيرات عن 10 للمنشأة الزراعية سواءً كانت خاصة أو تجارية.

شارك في الورشة نائب مدير فرع الزراعة بالقصيم وعضو اللجنة المهندس: صلاح العبد الجبار ورئيس قسم التأشيرات المؤقتة الأستاذ: سلمان ابورقبه ورئيس قسم التأشيرات الموسمية الأستاذ: عبد الرحمن الأصلعي وقسم التوطين الزراعي الأستاذة: مشاعل الرشيد وللتعريف عن برنامج أجير الأستاذ: فيصل الحرقان.

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