دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الزهايمر”

المناطق - الرياض

يقدم بحث جديد بعض الدلائل البيولوجية حول سبب ترجح إصابة النساء أكثر من الرجال بمرض الزهايمر وكيف يختلف هذا النوع الأكثر شيوعا من الخرف حسب الجنس.

في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجليس ، قدم العلماء أدلة على أن المرض قد ينتشر بشكل مختلف في أدمغة النساء عنه في الرجال.

وحددوا أيضا بعض الجينات الجديدة المرتبطة بالجنس والتي تبدو مرتبطة بمخاطر المرض وتطوره.

قال خبراء الزهايمر إن ثلثي حالات الزهايمر في الولايات المتحدة هي من النساء وليس فقط لأن النساء يعشن حياة أطول.

تشير بعض الدراسات السابقة إلى أن النساء في أي عمر هم أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض الزهايمر، مما يشير إلى أن الاختلافات البيولوجية تقوم بدور أيضا.