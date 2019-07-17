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استهداف توزيع 8 ملايين مصحف للحجاج في مختلف منافذ المملكة والمشاعر المقدسة

استهداف توزيع 8 ملايين مصحف للحجاج في مختلف منافذ المملكة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=752139
المناطق - الرياض

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، استعداداتها لانطلاق برنامج توزيع المطبوعات في موسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكاً، إضافة إلى إرشاد الحجاج في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم ومخاطبتهم بلغاتهم حيث عملت الوكالة على ترجمة كتب المناسك، والكتب الإرشادية إلى اللغات المختلفة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن الوكالة بدأت تنفيذ هذا البرنامج من خلال طاقات بشرية مؤهلة، وذات خبرة في التعامل مع ضيوف الرحمن، حيث خصصت عدد كبيراً من الموظفين من خلال توزيعهم على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، ومدن الحجاج، والمواقيت والمشاعر.
وأشار فضيلته، إلى أن عناوين الكتب المعتمدة لحج هذا العام بلغت 52 عنواناً بـأكثر من 30 لغة، ويبلغ مجموع ما سيوزع هذا العام من المصاحف وترجمات معانيه، وكتب المناسك، والكتب الإرشادية أكثر من (8,000,000) ثمانية ملايين نسخة.
وبيّن الحمدان، أن المكتبة الإلكترونية الإسلامية وزعت على جميع المطارات الدولية للمملكة، والمواقيت وبعض المساجد والمواقع المهمة، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة من كتب الحج والعمرة والتعريف بالإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية، بلغات مختلفة تصل إلى 50 لغة، ومتاحة للجميع عبر الموقع الالكتروني:www.islamic-ebook.com، ومن خلال شاشات تفاعلية يمكن للحاج والمعتمر تحميل جميع الإصدارات مباشرة لأجهزتهم.

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