احدث الأخبار

واشنطن: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز
أبرز المواد
 بهذه الطريقة .. تحمي أسنانك من “لون القهوة”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 انطلاقة أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
أبرز المواد
 طلاب النادي الصيفي يتعرفون على مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية
منطقة الرياض
 مسيرة فريق القريات رايدرز ومبادرة بدعمكم نتميز الى غطّي لدعم الشباب بسوق العمل
منطقة الحدود الشمالية
 مدير الأمن العام يجتمع بقادة قوات أمن الحج في مركز القيادة والسيطرة والتحكم
أبرز المواد
 بمتابعة أمير الشماليه : مستشفى جديدة عرعر يجري عملية تثبيت كسر وبتر جزئي لأصبع حاجه عراقيه
أبرز المواد
 استعدادات الأندية السعودية: الأهلي يفوز على رودار فيلينيي السلوفيني بهدف
أبرز المواد
واشنطن: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

واشنطن: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أبرز المواد
بهذه الطريقة .. تحمي أسنانك من “لون القهوة”

بهذه الطريقة .. تحمي أسنانك من “لون القهوة”

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته

أبرز المواد

واشنطن: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

واشنطن: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز
http://almnatiq.net/?p=752146
المناطق - وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، الأربعاء، إن واشنطن لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي.

وأضافت أورتاغوس وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، أنه “ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا فإنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها”.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجددا إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد.

وتأجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، حيث سعت طهران إلى إرباك حركة الملاحة ردا على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لكن أورتاغوس أكدت أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

والأحد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكن شريطة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة الأميركية: “نستطيع لوحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود”.

وفي الشأن اللبناني، قالت أورتاغوس إن من فرضت عليهم العقوبات في البلد العربي، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية.

وقالت: “العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه”.

وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.

وفي توضيح لطبيعة الرد الأميركي على اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400″، قالت أورتاغوس إن الرئيس دونالد ترامب أكد أن أنقرة لن يكون بوسعها أن تحصل على مقاتلات “إف 35”.

روابط ذات صلة

بهذه الطريقة .. تحمي أسنانك من “لون القهوة”

بهذه الطريقة .. تحمي أسنانك من “لون القهوة”
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم
خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*