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برعاية خادم الحرمين الشريفين.. وتدشين

6 مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن بـ3,1 مليار ريال

6 مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن بـ3,1 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=752165
الماطق - مكة المكرمة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله -، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال، تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أنّ تدشين المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيدٌ على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسّة.
وأضاف معاليه: “لقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأفاد الوزير الفضلي أنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوزت 3,1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأشار معالي الوزير إلى أنّ هذه المشاريع تشمل: مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت حوالي مئتين وخمسين ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت ملياراً ومائة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشاريع خدمات المياه وتشمل: شبكات المياه والتوصيلات المنزلية، وخزانات استراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها بتكلفة تجاوزات ستمائة مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسة وستين مليون ريال .

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