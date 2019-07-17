رئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين

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تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة ومنتسبي غرفة أبها وكذلك قطاع الأعمال والاقتصاد بمنطقة عسير بخالص الشكر والتقدير والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله- لصدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة،مؤكداً على أن هذا القرار هو مطلب أساسي للمستثمرين بقطاعات السياحة والأنشطة التجارية المختلفة، موضحاً : وهذا قد لمسناه خلال مشاركاتنا في العديد من الفعاليات أو التي نظمتها الغرفة، وحضرها العديد المستثمرين في الأنشطة سالفة الذكر ، وقد تحقق المطلب وهذا بكل تأكيد سيساهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، ويعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.

مشيراً إلى أن القرار يتوقع أن يسهم القرار في زيادة الإنفاق الاستهلاكي في السعودية بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سنويا، وفقا الاحصائيات الاقتصادية من عدة جهات بحثية التي أكدت إتاحة القرار خيارات استهلاكية أكبر أمام المواطنين والمقيمين، ومؤكداً على القرار يعد نقلة نوعية لاقتصادات عدة مثل مبيعات التجزئة وأنشطة الترفيه وأنشطة التسويق والأنشطة الأخرى، كما يوضح اهتمام قيادتنا الرشيدة بمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف وتطلعات “رؤية 2030” خصوصا أن المملكة تتميز بموقع جغرافي مميز ومكانة عالمية مرموقة.،لافتاً إلى أنه سيساعد على استحداث العديد من الوظائف مما سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة، إذ يعتمد النمو في هذا المجال على ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في: سهولة المواصلات، وارتفاع نسبة شريحة الشباب، وتوفر بيئة العمل المناسبة.

في ختام تصريحه أشار الحويزي إلى أن القرارسيساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة ، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له أثاراً إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المجالات الاستثمارية ذات العلاقة ، مما سينمي بلا شك القطاع الخاص في هذا الوطن العزيز .