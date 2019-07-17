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أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=752167
المناطق - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير في استكمال مشروع سفلتة و انارة طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك و النميص بطريق الملك عبدالله بشرق مدينة أبها .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تكلفة المشروع قدرت بـ 15.960.000مليون ريال .

لافتا الى أن اعمال السفلتة تأتي امتدادا لمشاريع الامانة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات بأبها .

وأشار بأن جميع المخططات و الاحياء لها أهمية استراتيجية ، وأن ما يتم من أعمال سفلته يأتي ضمن اهتمامات الأمانة التي تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة .

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير قد أنهت مؤخرا مشاريع إعادة تأهيل و صيانة و سفلته لعدد من مخططات و أحياء مدينة ابها و ضواحيها .

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