أمانة الاحساء .. مشروع تقاطع ” الدائري الداخلي ” في حيز الخدمة مطلع 2020

الاحساء - المناطق

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان مشروع استكمال انشاء تقاطع طريق الملك عبدالله “الدائري الداخلي” مع طريق الملك فهد ” طريق الظهران” بمحاذاة المؤسسة العامة للري ، سيكون في حيز الخدمة مطلع العام القادم 2020م ،حيث يتم في الفترة الراهنة صب الخرسانة لسقف النفق والتي تتزامن مع اعمال تصريف السيول والامطار للمشروع ،مردفاً ان خطوات الانجاز تسير بمايتوافق مع المواصفات والجودة الانشائية لتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمشروع امس الأربعاء 14 ذوالقعدة ، معرباً عن شكره وتقدير لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لدعمه ومتابعته المستمرة لكل مامن شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله– وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

يُذكر ان المشروع يتمثل في انشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما انه مرتبط بالطريق الدائري (دائري الهفوف والمبرز) ويمثل تقاطعاً حيوياً بوصفه المدخل الشمالي للحاضرة باتجاه مدينة الدمام ومدن المنطقة الشرقية الأخرى ، وسيُسهم المشروع في إيجاد انسيابية مرورية للمركبات على امتداد الطريق وكذلك للقادمين من خارج الاحساء بدون توقف حيث يرتبط بتنفيذه استكمال المرحلة الاولى من الدائري الشمالي والذي سيربط بعد الانتهاء من تنفيذه بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجزء الشرقي منه بالجزء الغربي ويمثل ذلك العنصر الأخير المتبقي من الدائري الداخلي الامر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الحاضرة .