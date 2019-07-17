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أمانة حفر الباطن بلا ورق الشهر الجاري

أمانة حفر الباطن بلا ورق الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=752169
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

وجه سعادة أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي بإيقاف تداول المعاملات الورقية داخل الأمانة، واعتماد المعاملات الإلكترونية، ابتداء من مطلع الاسبوع القادم.
حيث وجه باعتماد التوقيع الإلكتروني للخطابات في نظام الاتصالات الإدارية، واعتماد الفهرس الإلكتروني، وتفعيل قسم الأرشيف الوسيط بإدارة الأرشفة الإلكترونية، والذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات ومتابعة طلبات الأساس الورقي مع الإدارات، فيما تعمل الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية على تصدير نسخة من المعاملة للجهات الخارجية، مع إرفاق الأساس الورقي بناءً على طلب الإدارات المعنية، إضافة إلى إدراج نماذج الخطابات المستحدثة على النظام الإلكتروني وفق طلب الإدارات، إلى جانب إشعار المستفيدين برسالة نصية عن إنشاء أو تصدير المعاملات في نظام الاتصالات الإدارية.

ووفقا للتوجية شرعت الامانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في عقد ورش تدريبيه والنشر المعرفي بهدف شرح آليات تطبيق النظام وحث الاتصالات الإدارية بالتدشين وتفعيل الأرشفة الإلكترونية، إذ تمت إضافة مميزات وخصائص على نظام الاتصالات الإدارية لتحقيق التوجه الإلكتروني للمعاملات، وتطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي أمانة حفر الباطن كافة.

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