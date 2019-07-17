احدث الأخبار

أمانة الاحساء .. مشروع تقاطع ” الدائري الداخلي ” في حيز الخدمة مطلع 2020
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال
منطقة عسير
 ئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين
منطقة عسير
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء
منطقة عسير
 6 مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن بـ3,1 مليار ريال
منطقة مكة المكرمة
 اللواء ركن نايف بن ماجد رئيسا لهيئة التعليم والتدريب بالحرس الوطني
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالله برابغ يتسلّم 28 رافعة عملاقة لتوسعة محطات الحاويات
أبرز المواد
 استهداف توزيع 8 ملايين مصحف للحجاج في مختلف منافذ المملكة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي
أبرز المواد
 الحج والعمرة : الحج من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف
أبرز المواد
 برئاسة السعودية.. فلسطين وتصحيح صورة المسلمين على طاولة وزراء الإعلام العرب
أبرز المواد
 وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع
أبرز المواد
أمانة الاحساء .. مشروع تقاطع ” الدائري الداخلي ” في حيز الخدمة مطلع 2020

أمانة الاحساء .. مشروع تقاطع ” الدائري الداخلي ” في حيز الخدمة مطلع 2020

المنطقة الشرقية
أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال

منطقة عسير
ئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين

ئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين

منطقة عسير
أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

منطقة عسير

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء
http://almnatiq.net/?p=752176
المناطق - عسير

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ” الربط الالكتروني بين شركة الكهرباء و نظام بلدي ” و ذلك لتطوير استراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير .

و ذلك بمسرح الأمانة بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط و خدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقه و عدد من ممثلي المكاتب الهندسية و ممثلي شركة كهرباء السعودية و رؤساء البلديات .

و رحب ابوشايقه بالحضور مؤكدا بأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية مما سينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

والتي تعد احد برامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن مثل هذه الورش من شأنها أن ترفع من مستوى العمل البلدي في التفاعل والتفعيل لمخرجاتها في ضوء التطور المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

و أشار الى أن إجراءات اصدار رخص البناء الجديدة جاءت بهدف تسهيل و تيسير الحصول عليها من قبل المستفيد و في فترة وجيزة دون الحاجة الى المراجعات اليدوية ما بين أمانة المنطقة و شركة كهرباء السعودية و جاءت هذه الخطوة انطلاقا لتوجهات التحول الالكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز و مؤشر الأداء ومواكبة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة العمل .

يذكر أن هذه الورشة تعد امتدادًا لجهود الوزارة في سبيل تطوير مخرجات العمل البلدي لرفع كفاءة الأعمال من خلال التحول الألكتروني بما يحقق التوافق وتقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج تراخيص البناء .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال
ئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين

ئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين
مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة

مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*