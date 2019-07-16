قوات أمن المنشآت تستضيف ندوة بعنوان نشر الوعي الوثائقي

نيابة عن قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي حضر اللواء سعد بن عبدالله العتيبي نائب قائد القوات ندوة نشر الوعي الوثائقي والتي أقيمت بمقر قيادة القوات بالرياض.

حيث بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى الرائد / إبراهيم بن سعد الشهراني مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كلمة ترحيبه بهذه المناسبة تبع ذلك كلمة للمستشار القانوني الأستاذ عبدالمحسن الهداب مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بين من خلالها أهمية نشر الوعي الوثائقي وتنظيم الوثائق والمحفوظات وآلية تصنيفها وطريقة فهرستها وتاريخ إنشاء النظام وأقسام الوثائق بالأجهزة الحكومية وأنواع حفظ الوثائق والطرق النظامية لإتلافها وكيفية إنشاء قوائم الوثائق السرية بأنواعها.

وفي نهاية الندوة أجاب المستشار الهداب على استفسارات منسوبو القوات حول أهمية الوثائق وطريقة حفظها.

وفي الختام كرم اللواء عبدالله العتيبي كلاً من الأستاذ عبدالمحسن الهداب والأستاذ بندر بن دخيل الله الزهراني من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بدروع تذكارية مقدماً شكره لهم على ما قدموه من معلومات في غاية الأهمية تعود بالنفع على جميع المشاركين والحضور. هذا وقد حضر الندوة عدداً من الضباط والافراد والمدنيين.