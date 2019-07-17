مدرسة القيادة بجامعة القصيم تخرج أكثر من 500 متدربة خلال 4 أشهر

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منحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بالتعاون مع إدارة المرور بمنطقة القصيم، رخص قيادة لأكثر من ٥٠٠ متدربة بعد خضوعهن لبرامج التدريب على القيادة واجتيازهن الاختبارات النظرية والعملية بنجاح، حيث بلغت ساعات التدريب النظري والعملي التي خضعت لها المتدربات ما يقدر بـ ٢,٩٠٠ ساعة تدريب نظري، و٧,٠٠٠ ساعة تدريب عملي، بالإضافة إلى تدريبهن على أجهزة المحاكاة بما يزيد عن ٦٠٠ ساعة تدريبية.

ووفقًا للمؤشرات التي جاءت ضمن تقرير المدرسة حول برامجها التدريبية، فقد بلغ إجمالي عدد المتدربات خلال الفترة الماضية ما يزيد عن ٥٠٠ متدربة، كما بلغ إجمالي فترات التدريب التي نفذتها المدرسة ما يقارب ١١,٥٠٠ ساعة تدريبية، حيث قدمت المدرسة حرصاً منها، وتماشياً مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، اختبارات مجانية للمتقدمات لتحديد مستوى القيادة لهن، حيث تلتحق المتدربة التي تجتاز هذا الاختبار ببرنامج ٦ ساعات والذي يمكنها من الحصول على الرخصة خلال ٣ أيام تدريب، فيما تلتحق الأخريات ببرنامج ٣٠ ساعة، والذي عادة ما يتطلب خضوعهن للتدريب لمدة ١٢ يوما للحصول على الرخصة.

من جهته، أفاد الدكتور ماجد بن فضي العنزي المدير التنفيذي لمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية، ومضاعفة أعداد المتدربات في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه تم تدريب وتأهيل ٢٠ مدربة سعودية التحقن بالمدرسة مؤخراً، كما أنها الآن في طور تدريب وتأهيل دفعة جديدة من المدربات السعوديات للالتحاق بالمدرسة، موضحاً أن المدرسة تحظى بمدربات سعوديات على كفاءة عالية.

وأضاف: أن الأرقام التي تضمنها التقرير مبشرة ولله الحمد، حيث بلغت نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من ٩٠٪ من المتدربات وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن.

وأوضح المدير التنفيذي، أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة ٥٠٪، حيث من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد عن ٥٠٠ متدربة على رخص قيادة خلال الشهرين القادمين، مؤكداً أن المدرسة بتوجيه ودعم من معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، تعمل باستمرار على زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمات خلال فترة قصيرة.