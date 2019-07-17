تعليم عنيزة تدرب معلمات رياض الأطفال وقائدات المدارس على “الطفولة المبكرة” ضمن برامجها الصيفية

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أطلقت إدارة تعليم عنيزة، ممثلة بقسم تدريب البنات، برنامجين تدريبيين، ضمن خطة التدريب الصيفي 2019 التي تقيمها الإدارة لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات المهنية والتعليمية، عن “الطفولة المبكرة”، حيث استهدف بهما معلمات رياض الأطفال في إطار خطة التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، والتي تهدف إلى تنمية قدرات المعلمات وقائدات المدارس في هذه المرحلة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميا بما يضمن تجويد نواتج التعلم، واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف الوزارة للتحول الوطني 2020 الموصلة لتحقيق رؤية 2030 في مجال التعليم والتدريب، وتسريعا للخطى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج تنمية القدرات البشرية.

وتقام البرامج التدريبية في مركزي التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، حيث تم تجهيز هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ، والتي تستمر على مدى أربعة أسابيع حتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ.

ويهدف البرنامج التدريبي الأول “الاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة”، إلى تدريب معلمات رياض الأطفال على تفعيل استراتيجية الاستقصاء في مرحلة رياض الأطفال، حيث أشارت المدربة المركزية الأستاذة أسماء الراجحي إلى أن البرنامج يهدف إلى مواكبة العالم في الثورة المعلوماتية والتطور المعرفي المتلاحق، مما يستوجب مواكبتنا لهذا التطور، وإعداد كوادر تربوية قادرة على التكيف مع هذه التغيرات، مؤكدة أن التدريب على التعلم بالاستقصاء يعد أحد الجهود المقصودة لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة.

وأضافت “الراجحي” أن البرنامج يهدف أيضا إلى تحويل المتعلم من متعلم تقليدي إلى متعلم نشط يقوم بدور فعال في عملية تعلمه، حيث بُنيت حقيبته التدريبية لتوائم خصائص نمو الطفل في مرحلة الروضة والصفوف الأولية، ولتدعم التعليم والتعلم في المرحلة، مما يتيح للطفل أن يمارس مهارات الاستقصاء بشكلها المبسط بما يتناسب مع خصائصه العمرية، وكذلك لتهيئة الطفل لتطبيق أعمق وأكبر في مراحل التعليم اللاحقة.

فيما جاء البرنامج الثاني بعنوان “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”، وبخصوصه قالت المدربة المركزية الأستاذة أمل الدوسري: “إننا نسعى من خلال هذا البرنامج لتقديم الأساليب الفعالة في التعامل مع طلاب وطالبات الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية، ومساعدتهم في معالجة ما يعترضهم من عقبات ومشكلات في مسيرتهم التعليمية والعملية بما يتيح للمعلمة والقائدة الانطلاق مع طلابها وطالباتها بروح واثقة وعلم رصين نحو تحقيق مستقبل منشود نتطلع إليه جميعاً”.

من جانبها، أشارت رئيسة قسم التدريب بإدارة تعليم عنيزة الأستاذة منى الشايقي، إلى أن التدريب على هذين البرنامجين سيستأنف خلال أيام عودة المعلمين والمعلمات وخلال شهر محرم لحين الانتهاء من تدريب ما يمثل 95%من المعلمات المتخصصات في هذا المجال، بعدها سينطلق التدريب على برنامجين تدريبيين هما: الفهم القرائي والأسئلة الصفية لمعلمات الصفوف الأولية، والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة لقائدات رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة، حيث سيستمر التدريب إلى نهاية العام الدراسي، راجية من الله أن يحقق المشروع أهدافه المرجوة في رفع الكفاءة المهنية لمعلمات الصفوف الأولية ورياض الأطفال والطفولة المبكرة.

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