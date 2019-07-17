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التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

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التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=752217
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 28 ذو القعدة حتى 12 ذو الحجة 1440هـ، الموافق 31 يوليو حتى 13 أغسطس 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.
ودعت “التجارة” أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال بقية الإجراءات عبر البوابة الالكترونية، إذ تمكن هذه الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.

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