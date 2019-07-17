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البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية

البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية
Type 45 destroyer HMS Duncan sails into Portsmouth for the first time. HMS Duncan, the sixth and final of the UK’s sophisticated, new class of Type 45 destroyers, has been formally handed over to the Royal Navy by shipbuilder BAE Systems, the MOD announced today. The 7,500 tonne vessel, armed with the world-leading Sea Viper missile defence system, sailed to her new home in Portsmouth where she will undergo a series of trials and tests before being declared suitable for operations next year. Her arrival at the Naval Base marks the end of a successful 12 year build programme to provide the Royal Navy with a fleet of the largest and most powerful air defence destroyers it has ever received.
http://almnatiq.net/?p=752220
المناطق - الرياض

أحبطت البحرية السعودية، هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية كانت في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن قاربًا غير مأهول مفخخ بالمتفجرات، كان يستهدف المدمرة “HMS Duncan” قبالة سواحل البحر الأحمر.

واكتشفت القوات البحرية السعودية القارب الذي كان يترصد المدمرة، والذي كان يتوقع أن يُحدث فجوة كبيرة في جسم المدمرة في حال نجح في الاتطام بها.

ويُتوقع أن الحوثيين المدعومين من قِبَل إيران يقفون خلف القارب المفخخ الموجه عن بُعد.

وأشار الضابط البحري السابق في البحرية الملكية البريطانية سيمون وارينغتون إلى أن المليشيات الحوثية وكلاء إيران يقومون بأعمال قذرة ويعدون تهديدًا حقيقًا.

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