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مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق بإطلاق للنار

مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق بإطلاق للنار
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=752223
المناطق - وكالات

أفادت مصادر في أربيل بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنين من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن مسلحا فتح النار داخل مطعم في أربيل، مما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم القنصل التركي واثنان من مرافقيه.

وذكر أن قوات الأمن في كرستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.
وقال إن مدير الأمن في كردستان العراق يشرف بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادا إلى كاميرات المراقبة في المكان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق.

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