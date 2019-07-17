أمير منطقة جازان يعزي بن حفيظ في وفاة والدته

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى أ. تريحيب بن عماش بن حفيظ مدير عام مكتب سموه ، والى أشقاءه في وفاة والدتهم -رحمها الله –

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيده ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر و السلوان .

من جهته عبر أ. تريحيب بن حفيظ عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .