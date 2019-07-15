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إنهاء معاناة مصاب بنزيف حاد في القدم

إنهاء معاناة مصاب بنزيف حاد في القدم
http://almnatiq.net/?p=752231
المناطق - حبونا

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى حبونا العام في إنهاء معاناة مصاب بمسدس لتثبيت المسامير تسبب له بنزيف حاد في قدمه اليسرى، حيث تم عمل الأشعة اللازمة والتي بينت وجود قطعة معدنية حادة (مسمار) نتج عنه كسر مفتوح ومضاعف بالسلامية الثانية حيث أستقر الجسم الغريب عميقاً ببطانة القدم.

وتم إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تم إستخراج المسمار من القدم وإيقاف النزيف والتعامل مع الجرح والكسر المفتوح وعمل الجبيرة اللازمة للمصاب، وخرج بعدها من المستشفى وهو في وضع مستقر ويخضع للمتابعة بالعيادة الخارجية لقسم العظام.

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