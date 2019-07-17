احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
منطقة مكة المكرمة
 زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل
منطقة الباحة
 العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر
منطقة الباحة
 وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج
منطقة الرياض
 أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة
منطقة نجران
 إنشاء أكبر اكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيستي فريقي التطوع “ارتواء” و”همم” ويتسلم تقرير مبادرة طبيب السعادة
منطقة القصيم
 إنهاء معاناة مصاب بنزيف حاد في القدم
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يعزي بن حفيظ في وفاة والدته
منطقة جازان
 نظام المنافسات والمشتريات الجديد يعزز النزاهة والمنافسة ويحقق التنمية “تقرير”
أبرز المواد
 مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق بإطلاق للنار
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

منطقة مكة المكرمة
زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل

زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل

منطقة الباحة
العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

منطقة الباحة
وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

أبرز المواد

إنشاء أكبر اكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام

إنشاء أكبر اكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام
http://almnatiq.net/?p=752239
المناطق - عبدالله السعيدي

وقع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام اتفاقية مذكرة تفاهم مع أكاديمية لوفتهانزا تكنيك الألمانية، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاءاكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني لطيران، السيد لورانس ويد، بأن إنشاء أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الاشهر في العالم وتحضى بسمعه عالمية كبيره في هذا المجال
، مبينا بأن من المقرر أن تخرج الأكاديمية ٢٠٠٠ فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة لوفتهانزا الالمانية بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأشار إلى أن العالم ينظر الى صناعة الطيران في المملكة وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط مضيفاً بأن العالم يميّز أن المملكة تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم كما أن شركات الطيران واصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطار و 5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز ويقرأون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 اعتماد الدولة و توجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي ولتمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوفر التاهيل عليها في الماضي وليشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد وللحصول على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات و الاعمال التي جرت العادة على أن يلتحقوا بها شباب المملكة خريجي الثانوية العامة ونحن ننوه عن ذلك.

وقال بأن الأكاديمية ستقدم أفضل التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا وبرخص أوروبية يتم تأهيلهم لاحقا برخص سعوديةموازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.

ويأتي توقيع هذه اتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران على يد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ١٢سبتمبر ٢٠١٨ حيث تم افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران بالدمام .

روابط ذات صلة

“عطاء” تنظم ورشة “القيادة الوقائية للمركبات” لمنسوبي أرامكو..

“عطاء” تنظم ورشة “القيادة الوقائية للمركبات” لمنسوبي أرامكو..
أمير الشرقية : للمرأة دور هام في تفعيل المبادرات المجتمعية وغرس القيم عند الناشئة

أمير الشرقية : للمرأة دور هام في تفعيل المبادرات المجتمعية وغرس القيم عند الناشئة
أمانة حفر الباطن بلا ورق الشهر الجاري

أمانة حفر الباطن بلا ورق الشهر الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*