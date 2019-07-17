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أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة

أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=752244
المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، صباح اليوم، مشاريع تطويرية وخدماتية بسجون المنطقة، تجاوزت تكلفتها 50 مليون ريال، بحضور مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري.
ولدى وصول سموه قاعة الاحتفال عزف السلام الملكي، ثم تجول سموه في معرض “إبداع” الذي يتضمن لوحات فنية من إنتاج نزلاء سجون المنطقة، بجانب مشاركات أدبية واجتماعية.
واطلع الحضور على عرض مرئي عن المشاريع الحديثة، حيث يأتي المشروع الأول لإنشاء وحدات إضافية بمباني سجون المنطقة، إضافة إلى إعادة تأهيلها، فيما استهدف المشروع الثالث صيانة وتأهيل مباني ووحدات التحكم بسجون المنطقة الجنوبية.
وأوضح مدير سجون المنطقة، العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني أهمية هذه المشاريع كونها باكورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون، لجعل البيئة مناسبة للإصلاح والتأهيل، ودفع السجناء نحو خدمة المجتمع.
ورعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز توقيع خمس شراكات بين إدارة السجون وجهات أخرى، بهدف تأهيل السجناء أو ذويهم، جعلهم أداة نافعة للوطن وللمجتمع، حيث تمت مباركة توقيع هذه الشراكات مع الإدارة العامة للتعليم، المديرية العامة للشؤون الصحية، معهد ريادة الأعمال “ريادة”، فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
وختم الحفل بتكريم مديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية بالسجناء، إضافة إلى الرعاة والمشاركين.

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