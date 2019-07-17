مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج

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وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج .

واستعرض خلال جولته عددا من أقسام المستشفى وخدماته وما يضمه من مرافق وتجهيزات لخدمة المرضى، والذي تبلغ سعته السريرية 200 سرير .

كما استعرض خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية والطب المنزلي ، وكذلك قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 14 مريضًا للإقامة القصيرة، ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة.

وزار أيضا عدد من الوحدات المخصصة للتنويم بسعة 25 ضيفًا لكل وحدة، والمخصصة لعلاج مختلف الاضطرابات النفسية وتعاطي المواد المخدرة بشكل منفصل.

كما استمع للخدمات التي يقدمها المجمع لكلا الجنسين من خلال فرق وبرامج علاجية متنوعة من خلال مختصين مؤهلين للمساهمة في تطور حالة المريض للأفضل من خلال عيادات تعمل على مدار خمسة أيام أسبوعيًا.

وكذلك مركز الرعاية النهارية للمرضى النفسيين والرعاية المستمرة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، والذي يتميز بوحدة مخصصة لإقامة المتعافين في بداية مشوارهم للتخلص من مشكلات التعاطي وسلوكيات الإدمان غير السليمة.

من جانبه نوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ، بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه المستمرة على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم وتوفير الخدمات الصحية بالمنطقة ، وضرورة الاهتمام بالمرضى والحرص على تلمس الاحتياج ‏والاهتمام بتوفير البيئة الصحية المناسبة داخل المرافق الصحية .

منوهاً بتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والتي تصب في مصلحة المريض أولاً .