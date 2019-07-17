العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

المناطق-الباحة

تشتهر الباحة بمميزات طبيعية واسعة الانتشار في مختلف مناطقها، وهو ما جعلها بيئة مناسبة لانتاج أجود أنواع العسل، فهي مصدرا رئيسا لانتاج العسل ذي الطعم الجبلي المميز، حتى اشتهرت بأنها من افضل المواقع الجغرافية في انتاج تلك المادة الغذائية التي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للانسان، فالعسل غذاء وشفاء. واوضح النحال ممدوح العبدان ان الباحة تشتهر بأجود انواع العسل ومنه المجرى والضرم والطلح ولكن ما يميز الباحة هو عسل الطباق والذي يعد من اجود انواع العسل على الاطلاق وهو عبارة عن شجيرة صغيرة تنمو في أعلى الجبال وهذه الشجيرة لا تبلغ القامة في الارتفاع حيث لا يزيد ارتفاعها عن متر، وتقوم بفرز مادة راتنجية شبيهة بالعسل، هذه المادة تكسب أوراق الشجيرة شيئًا من اللمعان فتبدو أوراق الطباق كأنها تلمع. كذلك تعطي للنبات أزهاراً كثيراً في وقت الربيع. كما تتميز باللون الأصفر وعند قطف الأوراق منها تلتصق بعضها ببعض بسبب المادة الراتنجية وقال ممدوح يُعرف الطباق أنه شجيرة من شجرة جبال السراة من الباحه واجزاء من الطائف ويقوم النحل بالتغذي على أزهاره ويخرج لنا عسلاً طيباً في مذاقه وطبياً في علاجه للكثير من الأمراض وهو من اعسال الربيع وقابل للتبولور وهو من الا عسال النادره بالانتاج لصعوبة انتاجه كعسل نقي طباق ويتواجد باماكن صعب الوصول اليها مما جعل اسعاره تتراوح مابين 700 الى 800 وذلك لندرته ولعدم استطاعتنا انتاجه بكل عام بسبب اوقات الامطار في موسم معين ويشارك العبدان بمهرجان العسل الدولي بالباحة ويتميز بإنتاج عسل الطباق