احدث الأخبار

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر
منطقة الباحة
 وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج
منطقة الرياض
 أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة
منطقة نجران
 إنشاء أكبر اكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيستي فريقي التطوع “ارتواء” و”همم” ويتسلم تقرير مبادرة طبيب السعادة
منطقة القصيم
 إنهاء معاناة مصاب بنزيف حاد في القدم
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يعزي بن حفيظ في وفاة والدته
منطقة جازان
 نظام المنافسات والمشتريات الجديد يعزز النزاهة والمنافسة ويحقق التنمية “تقرير”
أبرز المواد
 مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق بإطلاق للنار
أبرز المواد
 البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية
أبرز المواد
 التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
أبرز المواد
العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

منطقة الباحة
وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

أبرز المواد
مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج

مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج

منطقة الرياض
أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة

أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة

منطقة نجران

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر
http://almnatiq.net/?p=752259
المناطق-الباحة

تشتهر الباحة بمميزات طبيعية واسعة الانتشار في مختلف مناطقها، وهو ما جعلها بيئة مناسبة لانتاج أجود أنواع العسل، فهي مصدرا رئيسا لانتاج العسل ذي الطعم الجبلي المميز، حتى اشتهرت بأنها من افضل المواقع الجغرافية في انتاج تلك المادة الغذائية التي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للانسان، فالعسل غذاء وشفاء. واوضح النحال ممدوح العبدان ان الباحة تشتهر بأجود انواع العسل ومنه المجرى والضرم والطلح ولكن ما يميز الباحة هو عسل الطباق والذي يعد من اجود انواع العسل على الاطلاق وهو عبارة عن شجيرة صغيرة تنمو في أعلى الجبال وهذه الشجيرة لا تبلغ القامة في الارتفاع حيث لا يزيد ارتفاعها عن متر، وتقوم بفرز مادة راتنجية شبيهة بالعسل، هذه المادة تكسب أوراق الشجيرة شيئًا من اللمعان فتبدو أوراق الطباق كأنها تلمع. كذلك تعطي للنبات أزهاراً كثيراً في وقت الربيع. كما تتميز باللون الأصفر وعند قطف الأوراق منها تلتصق بعضها ببعض بسبب المادة الراتنجية وقال ممدوح يُعرف الطباق أنه شجيرة من شجرة جبال السراة من الباحه واجزاء من الطائف ويقوم النحل بالتغذي على أزهاره ويخرج لنا عسلاً طيباً في مذاقه وطبياً في علاجه للكثير من الأمراض وهو من اعسال الربيع وقابل للتبولور وهو من الا عسال النادره بالانتاج لصعوبة انتاجه كعسل نقي طباق ويتواجد باماكن صعب الوصول اليها مما جعل اسعاره تتراوح مابين 700 الى 800 وذلك لندرته ولعدم استطاعتنا انتاجه بكل عام بسبب اوقات الامطار في موسم معين ويشارك العبدان بمهرجان العسل الدولي بالباحة ويتميز بإنتاج عسل الطباق

روابط ذات صلة

وكيل امارة الباحة المكلف يرعى سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث

وكيل امارة الباحة المكلف يرعى سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث
بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس
معالي مدير جامعة الباحة يطلع على آلية التدريب على البرامج التعليمية والعملية المقدمة للمتدربات على تعليم قيادة المركبات

معالي مدير جامعة الباحة يطلع على آلية التدريب على البرامج التعليمية والعملية المقدمة للمتدربات على تعليم قيادة المركبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*