زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل

المناطق-الباحة

أشاد عدد من من اعضاء الوفد المشارك في مبادرة الاستثمار التشاركي بمنطقة الباحه بمهرجان العسل الدولي في نسخته الثانية عشر والذي تشرف عليه جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة .

جاء ذلك خلال جولتهم بمقر المهرجان وأبدوا إعجابهم بما يتمتع به المهرجان من صدى واسع.

وقال رجل الأعمال ابراهيم السبيعي لقد اطلعت على اجنحة المهرجان ووجدت ترتيب وتتظيم رائع واشكر القائمين عليه .

وقال رجال الاعمال فواز باشراحيل لقد سسرت بما شاهدت من تنظيم للمهرجان وكذلك وجود المتسوقين داخل المهرجان دليل على تميزه

من جهتهاكد عضو المجلس البلدي بمدينة جدة الاستاذ حسن بصفر أن ما ميز مهرجان العسل هو فعالياته ومنها الترفيهيه وكذلك ترتيب اجنحة المهرجان .

ونوه الدكتور عضو المجلس البلدي بمدينة جدة الدكتور خالد باجمال بأن المهرجان تميز بالحضور والزوار وكذلك اهتمام القائمين عليه

وقال رجل الاعمال خليل الغريبي انني سعيد ان ارى مثل هذه المهرجانات التي تساعد على الجذب السياحي وكذلك المتسوقين وانني اشيد بالقائمين على مهرجان العسل وعلى رأسهم الدكتور احمد الخازم .

وأشاد الاستاذ سلطان ابراهيم السبيعي بمثل هذه المهرجانات المثالية والتكاملية التي تتسم بالتنوع والمثالية،ويقول الدكتور حسين القرشي انني اشكر القائمين على مهرجان العسل الدولي والذي يعتبر نموذج في التنظيم والترتيب