احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
منطقة مكة المكرمة
 زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل
منطقة الباحة
 العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر
منطقة الباحة
 وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية يقف على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج
منطقة الرياض
 أمير نجران يدشن مشاريع تطويرية بسجون المنطقة
منطقة نجران
 إنشاء أكبر اكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيستي فريقي التطوع “ارتواء” و”همم” ويتسلم تقرير مبادرة طبيب السعادة
منطقة القصيم
 إنهاء معاناة مصاب بنزيف حاد في القدم
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يعزي بن حفيظ في وفاة والدته
منطقة جازان
 نظام المنافسات والمشتريات الجديد يعزز النزاهة والمنافسة ويحقق التنمية “تقرير”
أبرز المواد
 مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق بإطلاق للنار
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

منطقة مكة المكرمة
زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل

زوار الاستثمار التشاركي بالباحة يشيدون بمهرجان العسل

منطقة الباحة
العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

العبدان : عسل الطباق الشهير نقي ونادر

منطقة الباحة
وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

وزراء الإعلام العرب يكرمون الفائزين بجائزة التميز الإعلامي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”

أبرز المواد

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=752265
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، بمقر الإمارة في جدة ، معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .
واستعرض الأمير خالد الفيصل ، والأمير بدر بن سلطان ، خطط ومشاريع وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة والهادفة لتطوير العملية التربوية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي .
واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة ، ومنها : تقليل نسبة المبيدات بالأغذية ، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة بمنتصف العام الماضي ، والتي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة ، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة المكرمة .
من جانبه قدّم الدكتور الجضعي شرحاً عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام .

روابط ذات صلة

6 مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن بـ3,1 مليار ريال

6 مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن بـ3,1 مليار ريال
وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال

وزير الحج يشّدد على الحجاج: لن نقبل الشعارات السياسية أو المذهبية بأي حال من الأحوال
حياكم للخدمات المساندة الأرضية ترحب بإنضمام الشركات الجديدة

حياكم للخدمات المساندة الأرضية ترحب بإنضمام الشركات الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*