مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعماله برئاسة المملكة

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اخُتتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الإعلامية.
وتم خلال أعمال الدورة مناقشة قضايا الإعلام المهمة وبحث آليات تطويره وفي مقدمتها “خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج”، بما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين‪، والخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي واعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي.
كما بحث الوزراء العرب، عددًا من البنود المهمة الأخرى منها الاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى‪.
حضر أعمال اجتماعات الدورة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام.

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