غداً .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك

المناطق - تبوك - علي العميري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقه تنطلق يوم غداً الخميس بعد صلاة العشاء فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440 هـ.

وسيضم المهرجان العديد من الفعاليات، يأتي من أهمها حفل الافتتاح الذي سيشهد إقامة لوحات فنية، وتواجد قرية الورد والفاكهة الدائمة والمميزة في قلب المهرجان والتي تستعرض فيه الشركات الزراعية والمزارعين بالمنطقة منتوجاتهم من ورود وفواكهة وأغذية.

وسيشهد ايضاً مهرجان الورد والفاكهة هذا العام مشاركة لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية والتي تهدف إلى التعريف بالجائزة وإنجازاتها على مدى 28 عاماً، بالإضافة إلى استضافة المهرجان لأصحاب المشاريع الناشئة بهدف دعمهم والتعريف بمنتجاتهم وكذلك الأسر المنتجة بالمهرجان بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، كما يضم المهرجان ولأول مرة حديقةالفراشات وحديقة الطيور.

كما استضاف المهرجان نخبة من الفنانين التشكلين والفنون الأخرى وتخصيص موقع لهم سُمي بجادة الفنون لعرض مواهبهم، إضافة إلى الفلكلورات شعبية والتي تبرز الموروث الشعبي للمنطقة، كما يضم المهرجان السيرك العالمي الذي يستهدف الأطفال والعوائل وسيقدم من خمسة دول على مسرح يتسع لـ800 مقعد، كما يستمتع زوار المهرجان بمشاهدة سجادة الورد التي نفذتها أمانة تبوك باستزراع أكثر من مليون شتلة من الزهور الحولية.

وستكون هناك ايضاً مشاركة مميزة من القطاعات الحكومية والتي تمنح المهرجان إضافة مهمة، كجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها ، وأمانة منطقة تبوك والمديرية العامة للسجون وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالاضافه إلى مشاركة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار خلال أيام المهرجان.