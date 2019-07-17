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سمو وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة

سمو وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=752320
المناطق - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة اليوم، خدمة ” الأحوال في الخارج” المتمثلة في تقديم خدمة ” إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية” للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.
واستمع سموه خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.
وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية و الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم .
يذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.

 

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