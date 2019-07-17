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شرطة مكة : التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بجدة

http://almnatiq.net/?p=752327
المناطق _ جدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية ، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة ، والله ولي التوفيق .

وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لتواجد أمني كثيف بأحد شوارع محافظة جدة بعد الإشتباه بوجود قنبلة وضعت بداخل حقيبة بالقرب من شركة العمودي للصرافة بحسب ناشر مقاطع الفيديو.

وأظهرت تلك المقاطع إستنفار رجال الأمن وتطويقهم للموقع عقب الاشتباه في شنطة عثر عليها بجوار محل العمودي للصرافة بشارع قابل، قيل أنها تحوي داخلها على مادة متفجرة.

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