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“الغذاء والدواء” تطلق برنامجًا لتقييم المنشآت في المملكة

“الغذاء والدواء” تطلق برنامجًا لتقييم المنشآت في المملكة
http://almnatiq.net/?p=752330
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء «برنامج تقييم»؛ لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة، إضافة إلى دعمها لبرامج السلامة في مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج والعاملين بها، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة «2018-2023م».

ويقوم البرنامج على تصنيف المنشآت الغذائية إلى درجات تبعًا لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجيًّا بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في الربع الأخير من عام 2019م لتقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشآت الغذائية، التي من شأنها التأثير على صحة المستهلك، إضافةً إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، كما تسهم في رفع مستوى التنافسية بين المنشآت وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، إضافةً إلى زيادة ثقة المستهلك وضمان سلامة غذائه، فضلًا عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العام للمصانع الغذائية بالمملكة.

واعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات، إذ يرمز الحرف (A +) إلى الدرجة (95– 100) وتدل على تطبيق (مميز) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، والحرف (A) يعبر عن الدرجة (91– 94) وتدل على تطبيق (ممتاز) لالتزام المنشأة، فيما يرمز الحرف (B) إلى الدرجة (81- 90) وتدل على تطبيق (جيد جدًّا) لالتزام المنشأة، والحرف (C) يعبر عن الدرجة (71– 80) وتدل على تطبيق (جيد) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة تكون مُعرضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقيم عددًا من ورش العمل في الرياض، وجدة، والدمام وذلك خلال شهر ذي القعدة، للتعريف ببرنامج تقييم المنشآت الغذائية، كما قامت بتوجيه الدعوات لجميع مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج في المملكة.

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