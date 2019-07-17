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مقتل إرهابيين في ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على نفق غرب مدينة الموصل

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مقتل إرهابيين في ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على نفق غرب مدينة الموصل

مقتل إرهابيين في ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على نفق غرب مدينة الموصل
http://almnatiq.net/?p=752333
المناطق _ وكالات

لقي إرهابيان اثنان مصرعهما إثر ضربة جوية سددها طيران التحالف الدولي اليوم على نفق تابع لتنظيم ” داعش” الإرهابي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل بشمال العراق.
وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم, بأن الضربة الجوية التي استهدفت النفق المذكور الواقع جنوب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج استندت إلى معلومات استخبارية وفرتها قيادة عمليات محافظة “نينوى” وأدت إلى مقتل الإرهابيين الاثنين وتدمير النفق.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق عبر بيان صحفي، عن مقتل إرهابيين اثنين آخرين بضربة جوية مماثلة نفذها طيران التحالف الدولي استهدفت نفقا غرب منطقة “صخيريات” ضمن محافظة نينوى.

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