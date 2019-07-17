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استعدادات الأندية السعودية: الأهلي يفوز على رودار فيلينيي السلوفيني بهدف

استعدادات الأندية السعودية: الأهلي يفوز على رودار فيلينيي السلوفيني بهدف
http://almnatiq.net/?p=752341
المناطق - الرياض

تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيلينيي السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا .
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53 ، حيث أشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين .
ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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