تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيلينيي السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا .
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53 ، حيث أشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين .
ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في السادس من شهر أغسطس المقبل.
استعدادات الأندية السعودية: الأهلي يفوز على رودار فيلينيي السلوفيني بهدف
تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيلينيي السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا .
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