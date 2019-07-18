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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
http://almnatiq.net/?p=752367
المناطق- واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه في جدة اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.

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