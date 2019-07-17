انطلاقة أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

انطلقت أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام 1440هـ والذي تشرف على تنفيذه جمعية الكشافة العربية السعودية ، بقوة 500 قائد وجوال وكشاف يقدمون أعمالهم التطوعية لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي على فترتين صباحية ومسائية حيث خصص لكل فترة 250مشارك ,وقد سبق الانطلاقة إعداد وتأهيل مقر معسكر الخدمة العامة في المدينة المنورة وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوالة وكشافة .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم خلال كلمته بمناسبة تدشين وانطلاقة أعمال المعسكر على جميع المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة من قادة وجوالة وكشافة بأهمية تقديم أفضل الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن ، كما نقل للمشاركين بالمعسكر تحيات وتقدير سمو أمير المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة ، ومعالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ،منوهاًّ بأن المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة والذي يستمر حتى 30/12/1440هـ جهة مساندة تعمل تحت مظلة لجنة الحج بالمنطقة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة ،و أضاف العبدالكريم أنه وبمتابعة معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تشارك الكشافة في تقديم خدماتها التطوعية في مواقع الخدمة مع عدد من الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمنطقة المدينة المنورة والتي تهدف الجمعية من خلالها إلى خدمة ضيوف الرحمن ،وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في المعسكر الكشفي وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان وتقديم الصورة المثلى لشباب هذا الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

إلى ذلك أبان قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني باكتمال الاستعداد و جاهزية المعسكر الكشفي وتأهيله ليكون منطلقا للخدمات الجليلة التي يقدمها الجوالة و الكشافة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ، وأضاف أن مجالات الخدمة المقدمة من الكشافة والجوالة لضيوف الرحمن تتم من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة و الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد و وزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء وزارة التجارة كما يقوم أفراد الجوالة و الكشافة في بداية معسكر الخدمة العامة بمهام المسح وجمع المعلومات وتحديثها للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، كما وتأخذ الكشافة على عاتقها مسؤولية إرشاد الحجاج التائهين ضمن مراكز الارشاد التابعة لوزارة الحج ، اضافة للعديد من الخدمات التطوعية مع الشؤون الإسلامية في كل من مسجد قباء والقبلتين والميقات وغيرها ,كذلك ينتشر عدد من الجوالة والكشافة لتقديم العون والمساعدة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف و اليدوية ، كما يشاركون مع فرع وزارة الصحة في عدد من المستشفيات و المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي, فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية الجليلة.