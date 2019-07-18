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الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=752379
المناطق _ المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس لشؤون المسجد النبوي الشيخ د.محمد بن أحمد الخضيري، واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة التشغيلية لأعمال موسم الحج لعام 1440هـ بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأوضح معالي الرئيس العام أن الرئاسة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام 1440هـ بخطة تم إعدادها مسبقاً , وقد تناولت الخطة المحاور التي تحقق الأهداف وتُمكن بعون الله وتوفيقه ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله .

وأضاف معاليه أن الرسالة تتضمن تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية , وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية , مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة .

وبينّ معاليه أن قيم الخطة تتضمن عدة نقاط منها حسن الوفادة وتمكين الفريق , وتعظيم الحرمين وإتقان العمل وتبني الإبداع وحب الهداية , مشيراً على أن أهداف الخطة هي الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم وترسيخ الدور التعليمي للحرمين وتمايزه وتقديمه بجودة عالية والتميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسلام وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين .

وذكر معاليه أن للخطة التفصيلية محاور منها المحور التوجيهي والتعليمي والمحور الهندسي والتشغيلي والفني والمحور الخدمي والتقني والإعلامي والتطويري والثقافي والاجتماعي والرقابي والقوى العاملة .

وقدم معاليه جزيل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز  على حرصهم واهتمامهم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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