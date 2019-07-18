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خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإستضافة الحاج الإندونسي وعائلته
http://almnatiq.net/?p=752382
المناطق _ الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي “يوحي” في مقر السفارة بجاكرتا.
وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.
وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.
وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

 

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