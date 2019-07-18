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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بن حفيظ وأسرته في وفاة والدتهم
http://almnatiq.net/?p=752386
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان أ.تريحيب بن عماش بن حفيظ ، والى كافة أشقاءه في وفاة والدتهم -رحمها الله -.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر و السلوان .

من جانبه عبر مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان أ.تريحيب بن حفيظ ، عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

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