تطبيق مميز لتصميم «بطائق الأعمال الذكية» عبر الهواتف الذكية

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يوما بعد يوم تدخل التقنيات الجديدة لتسهل حياة المستخدمين وتجعلهم قادرين على الاعتماد عليها في مجالات أكثر، خاصة في مجال العمل التي باتت أنشطته سهلة وسريعة في وقت يحتاج الجميع فيه إلى إنجاز تطلعاتهم وأعمالهم في أقرب وقت وبجودة عالية، ومع أحد أهداف التحول الرقمي وهي الاستغناء عن الورق واستبداله رقميا، يأتي تطبيق “بطائق الأعمال الذكية” الذي يمثل نقلة جديدة في مجال البطاقات الشخصية والتعريفية وبطاقات الأعمال، حيث يوفر ميزة إنشاء ومشاركة وتبادل البطاقات الشخصية الذكية وبطاقات الأعمال بكل سهولة.

ويوفر التطبيق مميزات متعددة منها، إنشاء بطاقة ذكية خاصة بك بسهولة تحتوي على كامل البيانات التي يود المستخدم إضافتها، مع إمكانية إضافة صورة شخصية للبطاقة، كما يمكن المستخدم من إنشاء محفظة بطاقات للاحتفاظ بالبطاقات الخاصة به وسهولة تنظيمها وأرشفتها، وتحويل البطاقة إلى ملف PDF مع إمكانية تصوير البطاقات الورقية و التعرف على محتواها، إضافة إلى إنشاء وقراءة الباركود لبطاقات الأعمال الذكية، ومشاركة البطاقة الشخصية مع الآخرين بأي وسيلة من خلال رابط يتم إنشاؤه بوساطة التطبيق.

كما يعمل التطبيق على توفير ميزة البحث داخل البطاقات المحفوظة بسهولة، ويوفر أيضا، إمكانية إرسال رسائل بين مستخدمي التطبيق، والبحث عن البطاقات بالبعد الجغرافي في حال تم إدخال العنوان الخاص بجهة الاتصال، إضافة إلى إمكانية إضافة تعريف شخصي وحقول مخصصة يمكن للمستخدم إضافتها وتعديلها حسب الحاجة.