قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف شمال الضالع اليمنية

المناطق - وكالات

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، بقصف صاروخي أحياء سكنية في محافظتي مأرب شرق اليمن والضالع جنوب البلاد.

وأفاد شهود عيان، بأن صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيات الحوثي، وسقط في شارع وسط مدينة مأرب، و تسبب بإصابة بليغة للمواطن أحمد عريج.

كما أوضح الشهود أن القصف تسبب بتضرر مركز صحي، وعدد من المباني والمحلات التجارية في المنطقة، وأحدث حالة من الهلع في أوساط المرضى بالمركز الصحي الخاص بعلاج الأطفال.

وبحسب مصدر عسكري، فإن مصدر الصاروخ مواقع الميليشيا في جبل هيلان.

في ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء، قصف صاروخي، على قرى منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف استهدف قريتي “الحنكه”، و”الرحاب”، في منطقة مريس.

وتستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الأحياء السكنية في مأرب والضالع بشكل عشوائي ومتكرر بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.