سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا

سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا

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سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا

سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا
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المناطق - وكالات

قتل 4 عناصر من قوات النظام، الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها في خبر عاجل: “(إرهابيون) يستهدفون سيارة عسكرية على طريق اليادودة” شمال غربي مدينة درعا، متحدثة عن معلومات أولية تشير إلى قتلى وجرحى.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن “عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى منهم، وإصابة تسعة آخرين بجروح”.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة المسؤولية، لكنه أشار إلى أن “قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كان بالعبوات الناسفة، أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا”.

وأوضح عبد الرحمن أن “مقاتلين معارضين سابقين يطلقون على أنفسهم اسم “المقاومة الشعبية” يشنون عادة تلك الهجمات ضد قوات النظام”.

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