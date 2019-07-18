انخفاض بمعدّل الثلث في وفيات الإيدز منذ 2010

المناطق - وكالات

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن انخفاض “كبير” في معدل وفيات مرضى الإيدز في العالم على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشار التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة -الإيدز- إلى وفاة حوالي 770 ألف شخص في العالم سنة 2018 نتيجة أمراض مرتبطة بالإيدز.

وهذا المجموع هو أدنى من ذاك المسجل سنة 2017 بواقع 800 ألف، وأقل بكثير من المستويات العليا التي تم بلوغها في أوج الوباء سنة 2004 عندما سجلت 1.7 مليون حالة وفاة، وفق ما كشف البرنامج الأممي.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا في عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض أو المرتبطة به بمعدل الثلث من العام 2010، بحسب التقرير الأممي.

وذكر التقرير أنه بات أكثر من 3 أشخاص إيجابيي المصل من كل 5 في العالم (أي 23.3 مليونا من أصل 37.9 مليونا) يخضعون لعلاجات بمضادات الفيروسات من شأنها أن تكبح انتقال العدوى إذا جرت وفق الأصول.

وتعد هذه النسبة الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها، وهي أعلى بواقع عشر مرات من المجموع الذي أحصي في أواخر العقد الأول من الألفية.

ويعزى الانخفاض الملحوظ في حالات الوفاة والنفاذ الأوسع إلى العلاجات إلى تقدم كبير أحرز في جنوب إفريقيا وشرقها، وهي المنطقة الأكثر تأثرا بالوباء عموما حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم المصابين بالفيروس.