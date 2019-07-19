احدث الأخبار

“هواوي” تقترب من موعد إطلاق هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع
أبرز المواد
 هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت
أبرز المواد
 دور «التمارين الرياضية» في الحد من «السكتة الدماغية»
أبرز المواد
 سفارة المملكة في براغ توجِّه السعوديين لخدمة «الأحوال في الخارج»
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول النهائي للنساء في مديرية الجوازات
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ4 مراتب في وزارة العدل
أبرز المواد
 يونيو 2019 أحر يونيو في العالم منذ 140 عاماً
أبرز المواد
 “بوينغ” : منع تحليق “737 ماكس” ستقلص أرباحنا بمقدار 5.6 مليار دولار
أبرز المواد
 وزير العمل: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يساعد على النمو والتوسع
أبرز المواد
 رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة
أبرز المواد
“هواوي” تقترب من موعد إطلاق هاتفها القابل للطي

“هواوي” تقترب من موعد إطلاق هاتفها القابل للطي

أبرز المواد
وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع

وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع

أبرز المواد
هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت

هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت

أبرز المواد
دور «التمارين الرياضية» في الحد من «السكتة الدماغية»

دور «التمارين الرياضية» في الحد من «السكتة الدماغية»

أبرز المواد

“هواوي” تقترب من موعد إطلاق هاتفها القابل للطي

“هواوي” تقترب من موعد إطلاق هاتفها القابل للطي
http://almnatiq.net/?p=752399
المناطق - الرياض

اقتراب موعد طرح شركة هواوي الصينية لهاتفها الجديد القابل للطي “Mate X” في الأسواق.

وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن موقع “غادجيتس 360” فإن متجرا معتمدا من “هواوي” في الصين علّق صورة ترويجية لأول هاتف قابل للطي للشركة الصينية، الأمر الذي يشير إلى اقتراب موعد طرحه في الأسواق.

وتوضح الصورة الترويجية أن هاتف “Mate X” سيتم إطلاقه قريبا، لكن دون تحديد تاريخ معين.
وسبق لرئيس قسم المنتجات في هواوي أن كشف قبل أيام، أن هاتفها القابل للطي، الذي سيدعم شبكة الجيل الخامس “5G”، سيكون متاحا في الصين أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بشهر سبتمبر المقبل.
ويأتي الهاتف الجديد بشاشة قابلة للطي قياس 8 إنشات، (أو 6.6 إنشات بعد الطي) مع ذاكرة تخزين سعتها 512 غيغابايت، و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 4 كاميرات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت النقاب عن هاتفها خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بشهر فبراير الماضي.

ويتوقع أن تطرح “سامسونغ” الكورية الجنوبية هي الأخرى، هذه السنة، هاتفا قابلا للطي، يصل قياس شاشته إلى 7.3 إنشات.

 

 

روابط ذات صلة

وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع

وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع
هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت

هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت
دور «التمارين الرياضية» في الحد من «السكتة الدماغية»

دور «التمارين الرياضية» في الحد من «السكتة الدماغية»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*